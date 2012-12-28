A.Inventory

Программа для инвентаризации. Позволяет вести учет находящихся на балансе организации активов, назначать ответственных за них, выбирать местоположение и многие другие факторы. Поиск активов по любым из параметров. Многопользовательская, сетевая, с разграничением полномочий.

Технологии: WPF, MS SQL Server, Entity Framework, .NET, c#