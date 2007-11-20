AccInfo - Система учета информации

http://dbrus.ru/states/DBRus.AccInfo_Prilozhenie_BD

Специализированное приложение баз данных AccInfo предназначено для учета информации. Информация классифицируется по предметной области и хранится в виде документов, которые могут содержать оригиналы файлов. Это позволяет хранить в системе, например, релизы ПО, книги, статьи, документы, дистрибутивы и любые другие файлы. Классификация может проводиться ещё по двум признакам - тип документа и вид работы. В систему встроен модуль управления политикой прав доступа к информации и действиям пользователей.