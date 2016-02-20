Программный модуль АИС «ТНВЭД» представляет собой отдельный инструмент интеллектуального поиска кода товара в товарной номенклатуре ВЭД Республики Узбекистан по ключевым словам, количественным интервалам, единицам измерения. Найденные коды сортируются по релевантности запросу, напротив каждого кода отображается процентная величина вероятности того, что пользователь ищет именно этот код. Для каждого найденного кода можно получить информацию об установленных согласно ПКМ ставках таможенных платежей и документах, необходимых для таможенного оформления данного товара.

Технологии: .NET, C#, WPF, SQLite.