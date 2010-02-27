АИС "Управление кредиторской задолженностью"
Прикладное ПО
Добавлена178 просмотров
14 лет назад
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Система предназначена для управления кредиторской задолженностью крупного предприятия.
Основные функции:
- Ведение структуры бюджетодержателей, бюджетов, нормативов, лимитов.
- Ведение договоров.
- Регистрация платёжно-расчётных документов.
- Формирование оплат в различных формах.
- Формирование отчётных и аналитических документов.
Мной разработана часть функций блока формирования оплат, модуль формирования отчётов в пакетном режиме, а также часть базы данных в пределах этих подсистем.
Клиент: Delphi. База данных: Oracle.