АИС "Управление кредиторской задолженностью"

Система предназначена для управления кредиторской задолженностью крупного предприятия.

Основные функции:

- Ведение структуры бюджетодержателей, бюджетов, нормативов, лимитов.

- Ведение договоров.

- Регистрация платёжно-расчётных документов.

- Формирование оплат в различных формах.

- Формирование отчётных и аналитических документов.

Мной разработана часть функций блока формирования оплат, модуль формирования отчётов в пакетном режиме, а также часть базы данных в пределах этих подсистем.

Клиент: Delphi. База данных: Oracle.