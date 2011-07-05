Alpari
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение для работы пользователя в личном кабинете на одном из сайтов с
контролем доступа по сетевому времени (Delphi).
Главное приложение работает в соответствии с набором параметров, считывемых
из его ресурсов, куда они записываются с помощью вспомогательного приложения -
конфигуратора. Конфигуратор позволяет "прошить" в главное приложение имя
пользователя, пароль, промежуток времени, в течение которого пользователю
должен быть предоставлен доступ к личному кабинету, а также список имён
NTP-серверов, с которых должно запрашиваться сетевое время (если недоступны
одни, время запрашивается с других). Весь набор параметров может быть сохранён
конфигуратором в файл INI-формата и загружен из него. Для загрузки и выгрузки
списка серверов может использоваться отдельный текстовый файл. Конфигуратор
в целях контроля также допускает чтение всех параметров конфигурации, за
исключением пароля, из выбранного исполняемого файла.