Приложение для работы пользователя в личном кабинете на одном из сайтов с

контролем доступа по сетевому времени (Delphi).

Главное приложение работает в соответствии с набором параметров, считывемых

из его ресурсов, куда они записываются с помощью вспомогательного приложения -

конфигуратора. Конфигуратор позволяет "прошить" в главное приложение имя

пользователя, пароль, промежуток времени, в течение которого пользователю

должен быть предоставлен доступ к личному кабинету, а также список имён

NTP-серверов, с которых должно запрашиваться сетевое время (если недоступны

одни, время запрашивается с других). Весь набор параметров может быть сохранён

конфигуратором в файл INI-формата и загружен из него. Для загрузки и выгрузки

списка серверов может использоваться отдельный текстовый файл. Конфигуратор

в целях контроля также допускает чтение всех параметров конфигурации, за

исключением пароля, из выбранного исполняемого файла.