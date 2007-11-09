Аналитика торговых показателей розницы

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Графическое и текстовое представление торговых показателей розничной компании:
-продажи
-остатки
-цены
-поставщики
-магазины
-товарные группы
Динамическое прогнозирование оборотов на 2 года по каждому магазину (пересчет прогноза при добавлении данных)
Расчет вместимости оборудования
Контроль наполняемости оборудования товаром
Расчет графика платежей поставщикам
Оценка логистики