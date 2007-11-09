Аналитика торговых показателей розницы

Графическое и текстовое представление торговых показателей розничной компании:

-продажи

-остатки

-цены

-поставщики

-магазины

-товарные группы

Динамическое прогнозирование оборотов на 2 года по каждому магазину (пересчет прогноза при добавлении данных)

Расчет вместимости оборудования

Контроль наполняемости оборудования товаром

Расчет графика платежей поставщикам

Оценка логистики