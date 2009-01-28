АРМ менеджера сельхозпредприятия
Прикладное ПО
Добавлена137 просмотров
15 лет назад
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Автоматизированное рабочее место менеджера сельхозпредприятия.
Возможности программы:
1. Ведение справочника товаров.
2. Ведение справочника сотрудтников предприятия.
3. Ведение учета отработанного времени.
4. Учет приходно-расходных операций с возможностью печати документов по ним (тов. накладные, счета-фактуры).
5. Модуль статистики, позволяющий создавать/удалять показатели, вводить статистические данные по разл. населенным пунктам, строить по хранящимся данным различные отчеты.
Использовалось: СУБД MSSQL, клиентская часть - C# (Windows Forms), интегрирована система Crystal Reports для построения отчетов.