АРМ менеджера сельхозпредприятия

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
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Автоматизированное рабочее место менеджера сельхозпредприятия.

Возможности программы:

1. Ведение справочника товаров.

2. Ведение справочника сотрудтников предприятия.

3. Ведение учета отработанного времени.

4. Учет приходно-расходных операций с возможностью печати документов по ним (тов. накладные, счета-фактуры).

5. Модуль статистики, позволяющий создавать/удалять показатели, вводить статистические данные по разл. населенным пунктам, строить по хранящимся данным различные отчеты.

Использовалось: СУБД MSSQL, клиентская часть - C# (Windows Forms), интегрирована система Crystal Reports для построения отчетов.