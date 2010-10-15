АРМ оператора весов Микросим-06 METTLER TOLEDO 780

АРМ Оператора Весов

Сервер автовесов для «Микросим-06»

Сервер автовесов для «METTLER TOLEDO IND 780»

АРМ Оператора Весов

Программное обеспечение (далее - ПО) "Автоматизированное Рабочее Место (АРМ) оператора весов" не "привязано" к конкретному оборудованию. ПО реализует необходимый функционал автовесовой станции, главной задачей которой является грамотный учет проходящих через неё грузов.

ПО обладает интерфейсом взаимодействия с сервером весов, который ориентирован и написан под конкретное оборудование, и представляет собой совершенно самостоятельное приложение, должным образом сконфигурированное под нужды конкретной предметной области.

Таким образом, источником данных может быть любое приложение, умеющее общаться как с конкретным оборудованием, так и с ПО АРМа.

ПО "АРМ оператора весов" ориентировано на взвешивание автомашин. В состав выполняемых функций взходит:

Создание факта взвешивания

Факт взвешивания предполагает собой первоначальное взвешивание "пустой" автомашины. Тары. На этом этапе в обязательном порядке вводится номер машины и показания тары.

Взвешивание груза

Предполагается, что пустая машина уже была взвешена ранее. Из списка фактов взвешивания выбирается нужная запись, и заполняются поля либо "Нетто", либо "Брутто" показаниями весов, с автоматическим вычислением необходимых или недостающих параметров. Таким образом, на этом этапе формируется "чистый" вес груза, вводится ФИО водителя, Получатель груза, Наименование Груза. Фиксируется дата взвешивания.

Просмотр списка фактов взвешивания

Просмотр списка фактов взвешивания осуществляется в удобной для пользователя форме, с возможностью просматривать суммарные показания весов в разных рарезах - по номеру машины, по грузу, по водителям, по получателям. Возможность экспорта данных в Excel.

Данные сохраняются в DBF, что значительно упрощает дальнейшую обработку введенных данных приложениями более специфичных для каждой конкретной предметной области. Это касается как самописных приложений, так и систем типа 1С.

Сервер автовесов «Микросим-06 серии М0601»

Сервер весоизмерительного прибора серии М0601 осуществляет взаимодействие с оборудованием и передачей данных приемнику. Приемником должен быть элемент ядра WIndows, обладающий Handle, т.е. идентификатором объекта. Также, сервер весов М0601 является DDE-сервером.

Также, сервер осуществляет протоколирование фактов взвешиваний в dbf-формате и умеет вести лог всех операций и событий.

Сервер может работать как в "доступном" виде, т.е., конечный пользователь может визуально видеть работу ПО, так и в режиме "невидимости", когда ПО может быть видимо только в "Диспетчере задач".

Работа с ПО подразумевает первоначальную установку, настройку и тестирование Администратором, с последующей "донастройкой" в режим "невидимости, таким образом, чтобы конечный пользователь, т.е. оператор весов, не видел и не догадывался, что в данный момент работает это ПО на компьютере.

Сервер автовесов для «METTLER TOLEDO IND 780»

Выполняет те же функции для автовесов METTLER TOLEDO IND 780, описанные выше ( «Микросим-06 серии М0601»). Также, выполнен виде внешней компоненты для 1С. Может принимать данные как по RS-232, так и по TCP/IP, также выполнять роль TCP/IP сервера