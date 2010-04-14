АРМ преподавателя

Среда разработки: Delphi.
СУБД: Access.
Отчетность: MS Excel.
Приложение и БД разрабатывались в ходе написания дипломной работы.
ПО служит для:
- занесения сведений по студентам и группам;
- ведения справочников специальностей и дисциплин;
- занесения технологической карты дисциплины (расписание лекций, практ. и лабораторных работ, их продолжительность);
- ведения статистики посещаемости и успеваемости студентов;
- формирования стандартизированных документов (зачетно-экзаменационная ведомость, ведомость промежуточной аттестации, технологическая карта дисциплины);
- формирования отчетов по студенческому составу.