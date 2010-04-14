АРМ преподавателя

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15 лет назад
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АРМ преподавателя.jpg

Среда разработки: Delphi.

СУБД: Access.

Отчетность: MS Excel.

Приложение и БД разрабатывались в ходе написания дипломной работы.

ПО служит для:

- занесения сведений по студентам и группам;

- ведения справочников специальностей и дисциплин;

- занесения технологической карты дисциплины (расписание лекций, практ. и лабораторных работ, их продолжительность);

- ведения статистики посещаемости и успеваемости студентов;

- формирования стандартизированных документов (зачетно-экзаменационная ведомость, ведомость промежуточной аттестации, технологическая карта дисциплины);

- формирования отчетов по студенческому составу.

Delphi