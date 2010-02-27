АРМ "Ремонт" предназначен для автоматизации работы служб, занимающихся эксплуатацией и ремонтом зданий, сооружений, дорог, надзором за состоянием территорий.

Основные возможности:

- Формирование полного набора работ на период по заявкам из разных источников.

- Формирование и анализ вариантов набора работ по выбранным показателям.

- Представление вариантов набора работ в разных разрезах.

- Составление графиков выполнения работ.

- Регистрация и контроль показателей выполненных работ.

- Ведение справочников по объектам, подрядчикам, работникам и др.

- Подключение дополнительных модулей, реализующих специфические задачи различных служб.

Клиент: Delphi. База данных: Oracle.