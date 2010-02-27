АРМ "Ремонт"
Прикладное ПО
Добавлена127 просмотров
14 лет назад
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АРМ "Ремонт" предназначен для автоматизации работы служб, занимающихся эксплуатацией и ремонтом зданий, сооружений, дорог, надзором за состоянием территорий.
Основные возможности:
- Формирование полного набора работ на период по заявкам из разных источников.
- Формирование и анализ вариантов набора работ по выбранным показателям.
- Представление вариантов набора работ в разных разрезах.
- Составление графиков выполнения работ.
- Регистрация и контроль показателей выполненных работ.
- Ведение справочников по объектам, подрядчикам, работникам и др.
- Подключение дополнительных модулей, реализующих специфические задачи различных служб.
Клиент: Delphi. База данных: Oracle.