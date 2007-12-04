АСУ "Центр по недвижимости"

Система предназначена для работы организаций занимающихся инвентаризацией, регистрацией и оценкой недвижимости.Состоит из следующих модулей: инвентаризация, регистрация, прием заказов и движение заказов, архив, канцелярия, расчет объема выполненных работ. Работает в 11 областных центрах по недвижимости и 11 департаментах юстиции Республики Казахстан. Система реализована на языке FoxPro 9. Работает в многопользовательском режиме.