AvK by iNEOi LineAge 2 Edition

http://ineoi.ucoz.ru/load/1-1-0-1
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AvK by iNEOi LineAge2 Edition
Программа, предназначеная для
имитации нажатий клавиш клавиатуры
и мышки.
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Инструкция:
Для работы с программой необходимо
ввести задержку в милисикундах
между нажатиями клавиш в поля
ввода текста напротив
соответствующих клавиш (F1-F12 -
соответствующих клавиши лавиатуры;
M1 - левая кнопка мыши; М2- правая
кнопка мыши). Числа можно вводить
только целые и без посторонних
символов. После ввода требуемых
значений нужно отметить галочкой
напротив тех клавиш, нажатия
которых требуеться имитировать.
Затем Нажать кнопку Start.
Значения клавиш:
Start - запустить имитацию;
Stop - завершить имитацию;
Save - Сохранить данные в Data.avk;
Help - Помощь;
Стрелка вверх(Load) - загрузить
данные из Data.avk;
Стрелка вниз(Reset) - востановить по
умолчанию.