AvK by iNEOi LineAge 2 Edition

http://ineoi.ucoz.ru/load/1-1-0-1

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AvK by iNEOi LineAge2 Edition

Программа, предназначеная для

имитации нажатий клавиш клавиатуры

и мышки.

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Инструкция:

Для работы с программой необходимо

ввести задержку в милисикундах

между нажатиями клавиш в поля

ввода текста напротив

соответствующих клавиш (F1-F12 -

соответствующих клавиши лавиатуры;

M1 - левая кнопка мыши; М2- правая

кнопка мыши). Числа можно вводить

только целые и без посторонних

символов. После ввода требуемых

значений нужно отметить галочкой

напротив тех клавиш, нажатия

которых требуеться имитировать.

Затем Нажать кнопку Start.

Значения клавиш:

Start - запустить имитацию;

Stop - завершить имитацию;

Save - Сохранить данные в Data.avk;

Help - Помощь;

Стрелка вверх(Load) - загрузить

данные из Data.avk;

Стрелка вниз(Reset) - востановить по

умолчанию.