Автобой для игры fantasyland.ru

Настраивается интервал в котором нужно делать ход (от и до), и поддерживается 3 режима проведения боя,

1. Просто бой - бой запускается сразу после нажатия

2. Групповой - бой запускается после начала полной у комплектации группы

3. Марафон - позволяет полностью автоматизировать режим марафон в этой игре