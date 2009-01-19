Автобой для игры fantasyland.ru
Прикладное ПО
Добавлена242 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настраивается интервал в котором нужно делать ход (от и до), и поддерживается 3 режима проведения боя,
1. Просто бой - бой запускается сразу после нажатия
2. Групповой - бой запускается после начала полной у комплектации группы
3. Марафон - позволяет полностью автоматизировать режим марафон в этой игре