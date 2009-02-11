Автокалибровка яркости светодиодных экранов
Прикладное ПО
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15 лет назад
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По заказу компании "Информсвязь Холдинг" специалистами Hit Project была разработана система автоматического распознавания визуального отображения светодиодных экранов. Система позволяет автоматически производить калибровку яркости светодиодных экранов по 3-м цветовым плоскостям.