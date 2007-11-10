Автоматическая обработка VB кода

Для обработки ошибок, автоматика, поддерживает ряд "тэгов". Может выдавать перечень единиц кода, убирать или добавлять обработку ошибок, вкратце логирует.

Главное отличие от аналогичных add-in - ов - отдельный exe (сделанный на самом же VB), который может обработать по задаваемому шаблону любой кусок текста путем поиска необходимых языковых структур.

(Анимированный gif)