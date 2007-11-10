Автоматическая обработка VB кода

Добавлена
16 лет назад
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Для обработки ошибок, автоматика, поддерживает ряд "тэгов". Может выдавать перечень единиц кода, убирать или добавлять обработку ошибок, вкратце логирует.

Главное отличие от аналогичных add-in - ов - отдельный exe (сделанный на самом же VB), который может обработать по задаваемому шаблону любой кусок текста путем поиска необходимых языковых структур.

(Анимированный gif)