Автоматизация ввода данных со сканера в Excel

Оператор сканирует штрихкод. Код закодированный в штрихкоде вставляется в левое поле ввода. Идет автоматический поиск данного значения в листах Excel и "фокус" переходит в соседнюю ячейку справа от найденного значения. Далее оператор сканирует "значение" ячейки, которое вставляется в правое поле ввода, а затем и в ячейку Excel. Если код не найден, то выдается звуковой сигнал и левое поле мигает.