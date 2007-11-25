Автоматизированная система для бюро переводов

Автоматизированная система "Руководитель" предназначена для решения специфических для организации документопотока задач в бюро/агентстве переводов. Система предусматривает комплексное решение вопросов автоматизации деловых процедур организации.

В системе автоматизируются следующие процессы:

1. мониторинг заказов на всех стадиях их продвижения от поступления до исполнения;

2. формирование этапов работ с автоматическим отображением их в календаре и настройкой своевременных напоминаний руководителю;

3. ведение базы переводчиков с их классификацией по языкам и тематике, хранение истории сотрудничества с ними;

4. ведение базы заказчиков и истории контактов с ними;

расчет заказов;

5. автоматический расчет заработной платы переводчиков;

6. хранение и актуализация исходных файлов и файлов выполненной работы;

7. автоматический подсчет объема и стоимости каждого заказа;

8. формирование и печать сопроводительных документов: актов выполненных работ, счетов-фактур, нарядов и пр. с символикой предприятия;

9. возможность получения аналитических отчетов;

10. возможность ежедневного контроля отчетов по кассе, банку, принятым заказам;

11. возможность ранжирования работ в данной системе между руководителями и ответственными лицами с персональным доступом;

12. использование электронной почты с нескольких почтовых адресов;

13. удобный и интуитивно понятный интерфейс на русском языке;

14. возможность установки в нескольких офисах с настройкой синхронизации данных;

15. комплект документации, включая полное детальное руководство по работе с системой.

Безопасность системы:

В системе автоматически ведется подробная история работы с каждым заказом: в какое время и каким пользователем открывались данные по заказу, в какое время и каким пользователем менялась информация по заказу, когда происходило изменение состояние заказа, когда он был завершен и прочее.

Системой предусмотрено ведение заказов, поступающих в бюро переводов, на всех стадиях их продвижения: на формировании, на подписании, на исполнении, после исполнения (хранение в архиве), а также расчет заказов и ведение финансовой информации.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СИСТЕМУ:

К системе прилагается документ «Руководство оператора. Руководство по использованию системы», написанный по всем нормам ГОСТ19 для программного продукта. Содержание документа – 86 страниц с иллюстрациями.

В документе приводится детальное описания работы пользователя в системе: описание документов, форм, кнопок, процессов, происходящих в системе.

Система работает в несокльких бюро переводов и получает замечательные отзывы.

ПРОДУКТ ПРОДАЕТСЯ!!!