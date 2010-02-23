Автоматизированное Рабочее Место Паспортиста(АРМ)

Клиентская часть рабочего места работника паспортного стола. Включает функции внесения в базу данных, поиск по базе по определенным критериям и вывод полной информации о человеке, формирование отчетов, печать документов необходимых при оформлении паспорта, статистику, фотографирование и сканирование документов. Изюминками являются интегрированная система распознавания человека по фотографии реализованной через FRS SDK от компании Asia-Soft, считывание отпечатков пальцев, распознание рта и глаз и выравнивание фотографии, сканер штрих-кодов с автоматическим поиском и подтягиванием данных. Время исполнения 5,5 месяцев. Язык C#.Net + WINAPI + доработка библиотек на C++