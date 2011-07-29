Автореггер акков твиттера

Регает через прокси и/или соксы. Редактирует созданные профили.

Использует IE. Среднее время регистрации 1-го аккаунта составляет 2-3 минуты.

Может грузить аватары в профиль. Тогда времени потребуется больше.

Устойчив к ошибкам твиттера, нерабочим почтовым аккам.

Максимальное время непрерывной работы на испытаниях составило более 8-ми часов.

Утечек памяти нет.

Висит в трее, ПК не грузит.

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может быть использована для подготовки данных для

http://www.weblancer.net/users/oldbadger/portfolio/1267229.html