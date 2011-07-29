Автореггер акков твиттера
Прикладное ПО
Добавлена720 просмотров
12 лет назад
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Регает через прокси и/или соксы. Редактирует созданные профили.
Использует IE. Среднее время регистрации 1-го аккаунта составляет 2-3 минуты.
Может грузить аватары в профиль. Тогда времени потребуется больше.
Устойчив к ошибкам твиттера, нерабочим почтовым аккам.
Максимальное время непрерывной работы на испытаниях составило более 8-ми часов.
Утечек памяти нет.
Висит в трее, ПК не грузит.
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может быть использована для подготовки данных для
http://www.weblancer.net/users/oldbadger/portfolio/1267229.html