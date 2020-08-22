BalterETool – утилита для удаленной работы с eBay

BalterETool (Windows) – утилита, получающая доступ к eBay через eBay API и позволяющая производить удобный регулируемый поиск по выставленным товарам на площадке с учетом числа продаж, выбранных категорий и других

настроек. Поддерживаются несколько типов поиска – по ключевым словам, в категориях, по продавцу. Списки найденных товаров можно редактировать, сохранять, загружать.

Данный проект я выполнил от написания технического задания до сопровождения. Был детально изучен eBay API. Для GUI использован Qt/C++. В программе широко используется распараллеливание задач для ускорения поиска, в том числе пул потоков. На этом проекте я совершенствовал свои навыки по написанию ТЗ, работе с многопоточной системой и синхронизацией, работе с сетью через протокол HTTP, использованию регулярных выражений. Надо заметить, что саппорт на eBay оставляет желать лучшего и некоторые API работают совсем не так, как заявлено в документации, а с выпуском каждой версии API поведение отдельных методов может недокументированно меняться. Также получил опыт

прохождения проверки на eBay compatible software.

Были решены задачи:

- Работа с различными eBay площадками– US, DE ит.д.

- Стабильная работа программы на длительном поиске в несколько суток; Обработка

ошибок запросов к eBay;

- Аутентификация через OAuth2;

- Получение каталога категорий eBay черезTaxonomy API;

- Поиск товаров по сайту на базе Finding/Shopping API;

- Получение специфической детальной информации о товаре;

- Парсинг HTML страниц сайта для получения дополнительной информации,которую невозможно получить через eBay API;

- Система сохранения и загрузки состояния поиска после перезапуска программы.

Автосэйв;

- Компактное локальное хранение большого числа картинок товаров из результата

поиска;

- Экспорт результатов в Excel;