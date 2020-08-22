BalterSecurity - клиент системы видеоснаблюдения

BalterSecurityClient (Windows) – многофункциональная программа по работе с камерами видеонаблюдения; пульт управления камерами с различных серверов, предоставляющий удобное GUI для подключения и настройки, создания собственных конфигураций и раскладок, а также работы с архивом записей.

Основной инструментарий включал Qt4/Qt 5 и MSVC от 2010 до 2017 + Qt Addin, boost. На этом проекте как программист Qt я решил множество задач по ГУИ касательно многооконных систем, включая тонкую настройку и обработку событий вплоть до низкоуровневой работы под Win32, и вывода информации поверх видео.Выполнил несколько реализаций таймлайна – виджета доступа к архиву записей с привязкой по времени. На базе QGraphicsScene pеализовал виджет создания пользовательских раскладок ячеек камер. Много занимался кастомизацией графических элементов через скины с использованием QSS и больших пакетов графики.

Как бекенд-программист С++ реализовал поддержку пользователей и прав, включая

логин в систему и базу данных на основе PostgreSQL. Решил задачу работы с несколькими физическими мониторами.

Как ведущий программист проекта я занимался полным рефакторингом кода, переписывал классы и целые модули с учетом стандарта C++17 вместо C++03. Портировал проект с MSVS2010 на MSVC2015 и 2017, c Qt4 на Qt5, а также на свежие библиотеки boost, protobuf ит.д. Осуществлял сложную отладку в многопоточной системе и финальные доработки

перед передачей продукта конечным пользователям, работал с видеотрактом включая DirectX и FFmpeg.