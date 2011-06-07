BashViewer
Прикладное ПО
Добавлена308 просмотров
13 лет назад
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Приложение являет собой парсер всевозможной информации с любых ресурсов.
За основу как пример взят популярный портал-цитатник.
Универсальная архитектура позволяет работать с самой разной информацией.
На данный момент существует большое количество модификаций данной программы.
(например: сворачивание в трей, проверка наличия новой информации с заданным интервалом времени, возможность экспорта информации на любой другой ресурс, и т.п.)