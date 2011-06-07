BashViewer

Приложение являет собой парсер всевозможной информации с любых ресурсов.

За основу как пример взят популярный портал-цитатник.

Универсальная архитектура позволяет работать с самой разной информацией.

На данный момент существует большое количество модификаций данной программы.

(например: сворачивание в трей, проверка наличия новой информации с заданным интервалом времени, возможность экспорта информации на любой другой ресурс, и т.п.)