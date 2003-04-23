Была создана система для хранения информации о цветах на C#
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6 месяцев назад
МГ_ТЗ.docx
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Была разработана система на C# с использованием Windows Forms, с возможностью регистрации с разными уровнями допуска, просмотром БД, выгрузкой информации об одном растении в Word. Были созданы функции: Редактирования, Создания, Удаления - для Администраторов, а также блокировка аккаунтов будет произведена при множественных попытках получить доступ к правам Администратора.
Ссылка на репозиторий:
https://github.com/gatterD/RGR