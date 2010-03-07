http://www.st0ke.ru/bpm/

Boldir Package Manager (BPM) - менеджер программ(пакетов) для системы семейства Microsoft Windows. Как известно, эти ОС не обладают единым пакетным менеджером.

Сам менеджер представляет собой незамысловатое окошко, в котором виден список установленных пакетов и виджеты для действий с ними. База данных с информацией о установленных пакетах храниться в файловой системе в домашнем каталоге пользователя.

В качестве ЯП: Java.