Бот для вконтакте на Python

Бот написанный на языке Python с использованием vkApi. Приветствует всегда по разному, отвечает на общие вопросы и имеет следующие команды:

Арт - отсылает арт картинку (всегда разные)

Время - отвечает сколько сейчас времени

Авто - присылает картинку с автомобилем (всегда разные)

Котик - присылает картинку с котиком (всегда разные)