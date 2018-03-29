Бот для вконтакте на Python

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бот написанный на языке Python с использованием vkApi. Приветствует всегда по разному, отвечает на общие вопросы и имеет следующие команды:
Арт - отсылает арт картинку (всегда разные)
Время - отвечает сколько сейчас времени
Авто - присылает картинку с автомобилем (всегда разные)
Котик - присылает картинку с котиком (всегда разные)