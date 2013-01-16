Продается рограмма для копирайтеров и заказчиков текстового контента.

Функции:

- Подсчет символов в тексте (с пробелами и без пробелов)

- Установка цены за 1000 знаков

- Подсчет стоимости текста (с пробелами и без пробелов)

- Вставка текста из буфера обмена

- Подсчет символов без пробелов выделенной части текста в виде подсказки