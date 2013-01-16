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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продается рограмма для копирайтеров и заказчиков текстового контента.
Функции:
- Подсчет символов в тексте (с пробелами и без пробелов)
- Установка цены за 1000 знаков
- Подсчет стоимости текста (с пробелами и без пробелов)
- Вставка текста из буфера обмена
- Подсчет символов без пробелов выделенной части текста в виде подсказки