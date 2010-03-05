http://www.rune-forge.com/main.php?lang=Ru&mode=proj/debtors

Программа Debtors позволяет оптимизировать и повысить эффективность работы организаций, которым приходится работать с множеством различных долгов и должников

Используемые технологии:

C++

+ STL + wxWidgets

+ System (Thread & Process)

Platform: Windows, Linux, Mac OS

SQL: MySQL, MSSQL, FireBird