Debtors
Прикладное ПО
Добавлена232 просмотра
14 лет назад
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http://www.rune-forge.com/main.php?lang=Ru&mode=proj/debtors
Программа Debtors позволяет оптимизировать и повысить эффективность работы организаций, которым приходится работать с множеством различных долгов и должников
Используемые технологии:
C++
+ STL + wxWidgets
+ System (Thread & Process)
Platform: Windows, Linux, Mac OS
SQL: MySQL, MSSQL, FireBird