Демострация возможностей Code Folding for TSynEdit

http://waw.ogoportal.net/portal/repository/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%2FCodeFolding.rar

(UniSynEdit v.1.386.2.75 2008/09/17 + Mystix 0.31)

Фактически были объеденены два компонента.

Из преимуществ по сравнению с предыдушей весией:

- Кроме добавления непосредственно сворачивания кода, переписаны все свойства для работы с Unicode

- Добавлеа автоматизация загрузки Code Folding файлов с описанием синтаксиса языкаов программирования:

CandCPlusPlus.xml

CascadingStyleSheet.xml

CSharp.xml

HTML.xml

INI.xml

Java.xml

JavaScript.xml

MS-VBScript.xml

ObjectPascal.xml

Perl.xml

PHP.xml

VisualBasic.xml

Если в каталоге с исполняемым модулем присутствует каталог DocumentTypes с файлами описания синтаксиса,

эти фалы будут загружены автоматически при создании класса. Если файлы не найдены загрузка приозводится из

ресурсного фала. По образу и подобию можно создавать новые файлы с описанием синтакиса любого из языков.

Название файла должно соответсвовать значению которе возвращает Highlighter.GetLanguageName + '.xml',

файл с таким названием бутут загружены автоматически.

Если нажать левой клавишей мыши на блоке со знаком "-" (минус) то соответствующий бок будет свернут, текст

внутри бока скрыт, а в первой строке блока будет показан идентификатор начала бока (квадратик с многоточием)

при наведении курсора на него высвечивается hint с содержимым скрытого бока.

Свернутый блок будет подчеркнут. Нумерация строк после строки сворачивания будет идти начиная со следующей

строки после последней строки блока.

В демо версии добавлено меню "свернуть все", свернуть текущий бок.

Все остальные возможности предлагаю проверить самостоятельно. В демке слева редактор RTTI свойств

компонента TSynEdit. При изменении любого значения результат сразу будет виден.

Воропай Андрей

+380 93 3799835

[email protected]

ICQ 107-640-544