Демострация возможностей Code Folding for TSynEdit

http://waw.ogoportal.net/portal/repository/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%2FCodeFolding.rar
(UniSynEdit v.1.386.2.75 2008/09/17 + Mystix 0.31)
Фактически были объеденены два компонента.
Из преимуществ по сравнению с предыдушей весией:
- Кроме добавления непосредственно сворачивания кода, переписаны все свойства для работы с Unicode
- Добавлеа автоматизация загрузки Code Folding файлов с описанием синтаксиса языкаов программирования:
CandCPlusPlus.xml
CascadingStyleSheet.xml
CSharp.xml
HTML.xml
INI.xml
Java.xml
JavaScript.xml
MS-VBScript.xml
ObjectPascal.xml
Perl.xml
PHP.xml
VisualBasic.xml
Если в каталоге с исполняемым модулем присутствует каталог DocumentTypes с файлами описания синтаксиса,
эти фалы будут загружены автоматически при создании класса. Если файлы не найдены загрузка приозводится из
ресурсного фала. По образу и подобию можно создавать новые файлы с описанием синтакиса любого из языков.
Название файла должно соответсвовать значению которе возвращает Highlighter.GetLanguageName + '.xml',
файл с таким названием бутут загружены автоматически.
Если нажать левой клавишей мыши на блоке со знаком "-" (минус) то соответствующий бок будет свернут, текст
внутри бока скрыт, а в первой строке блока будет показан идентификатор начала бока (квадратик с многоточием)
при наведении курсора на него высвечивается hint с содержимым скрытого бока.
Свернутый блок будет подчеркнут. Нумерация строк после строки сворачивания будет идти начиная со следующей
строки после последней строки блока.
В демо версии добавлено меню "свернуть все", свернуть текущий бок.
Все остальные возможности предлагаю проверить самостоятельно. В демке слева редактор RTTI свойств
компонента TSynEdit. При изменении любого значения результат сразу будет виден.
Воропай Андрей
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