Демострация возможностей Express Vertical Grid

http://waw.ogoportal.net/portal/repository/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%2FDemoVirtual.rar

Создание редактора значений.

Основная задача показать возможности компонента Express Vertical Grid для целей создания редактора параметров для математических вычислений.

Показаны возможности использования всплывающих списков с графическими изображениями в пунктах меню.

Все элементы заголовков имею графические изображения формул. Показано динамическое создание элементов таблицы.

Показа возможность обхода всех элементов таблицы и получения (задания значений по умолчанию) всем элементам таблицы.

Все базируется на классе TcxVerticalGrid. Использованы классы для мультиредактора TcxMultiEditorRow и обычного редактора TcxEditorRow.

Рабочий demo можно скачать по ссылке.

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