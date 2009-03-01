Диспетчерское место мониторинга объектов

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
204 просмотра
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Программный модуль позволяющий работать с картами Google в exe программе, система отчетов(на движке FAST REPORT), модуль позволяющий работать с векторными картами(отображение треков объектов, построение контрольных точек и.т.д.).