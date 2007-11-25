Дистанционная медицина

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Проект «Пульмоскан».
Создание системы удалённой диагностики пациетов на основе рентгеновских снимков.
Был разрабочиком.
- Обеспечение гарантированного хранения и оперативной доставки результатов инструментальных исследований на любое расстояние;
- Результаты инструментальных исследований, хранящиеся в системе, могут быть просмотрены и проанализированы, используя возможности, предоставляемые продуктами, являющимися источниками данных для системы;
- Выбор и отправка информации на консультацию;
- Обработка результатов консультирования.
- Просмотр полученных снимков консультантом и запись в протокол обследования его заключения;