Дистанционная медицина

Проект «Пульмоскан».

Создание системы удалённой диагностики пациетов на основе рентгеновских снимков.

Был разрабочиком.

- Обеспечение гарантированного хранения и оперативной доставки результатов инструментальных исследований на любое расстояние;

- Результаты инструментальных исследований, хранящиеся в системе, могут быть просмотрены и проанализированы, используя возможности, предоставляемые продуктами, являющимися источниками данных для системы;

- Выбор и отправка информации на консультацию;

- Обработка результатов консультирования.

- Просмотр полученных снимков консультантом и запись в протокол обследования его заключения;