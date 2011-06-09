Dream Desktop
Прикладное ПО
Добавлена140 просмотров
13 лет назад
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Система замены рабочего стола. Совмещает в себе возможности Flash и Delphi программирования, поддерживает плагины, находится в разработке. Презентационная версия заняла 2ое место на конкурсе Юный программист ДВФУ