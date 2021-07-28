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Программа для парсинга активных закупок с сайта госзакупок zakupki.gov.ru , а также их удобного просмотра по выбранным критериям.
Системные требования:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Ссылка на скачивание:
https://drive.google.com/file/d/1nmRTSklg07iPkPwz9gKwM8ve8fl5d0Qt/view