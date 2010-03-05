EOSMD

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
218 просмотров
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http://www.rune-forge.com/main.php?lang=Ru&mode=proj/eosmd

Программа для обсчета бухгалтерии многоэтажного дома

Технологии, которые использовались:

PHP5, Zend Framework, Smarty, Our Library,

jScript, jQuery

XHTML, XML, CSS 2.0

MySQL