EOSMD
Прикладное ПО
Добавлена218 просмотров
14 лет назад
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http://www.rune-forge.com/main.php?lang=Ru&mode=proj/eosmd
Программа для обсчета бухгалтерии многоэтажного дома
Технологии, которые использовались:
PHP5, Zend Framework, Smarty, Our Library,
jScript, jQuery
XHTML, XML, CSS 2.0
MySQL