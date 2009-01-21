Floran Contact Manager
Прикладное ПО
Добавлена123 просмотра
15 лет назад
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Floran Contact Manager (менеджер контактов)
Хранение контактов в БД (MS SQL)
Импорт контактов из
* ВКонтакте
* Адресной книги Opera
* Outlook
Экспорт
*Опера
*Outlook
*Файл (CSV)
Дополнительно:
-Отсылка Email сообщений
-Напоминание о дате рождения
-Мощнейшая фильтрация по всем полям, вам не придется искать человека просматривая всех
Rss Reader
-Каталоги Rss
-Автоматическое обновление по таймеру
Технологии:
WPF, LINQ