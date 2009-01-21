Floran Contact Manager (менеджер контактов)

Хранение контактов в БД (MS SQL)

Импорт контактов из

* ВКонтакте

* Адресной книги Opera

* Outlook

Экспорт

*Опера

*Outlook

*Файл (CSV)

Дополнительно:

-Отсылка Email сообщений

-Напоминание о дате рождения

-Мощнейшая фильтрация по всем полям, вам не придется искать человека просматривая всех

Rss Reader

-Каталоги Rss

-Автоматическое обновление по таймеру

Технологии:

WPF, LINQ