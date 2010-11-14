Forge Converters

Для создания электронных пособий разработано достаточно много программ. Но большинство из них не могут удовлетворить пользователя, так как не содержат в себе всех необходимых функций. Поэтому, чтобы создать электронное пособие, пользователю нужно использовать примерно следующую схему:

• HTML-конвертеры.

• Язык разметки HTML.

• Текстовые редакторы (например Блокнот, NotePad, WordPad).

• HTML-редакторы (например Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage).

• Графические редакторы (например Adobe Photoshop).

Как видим, для создания электронного пособия, пользователю нужно использовать большое количество программ, как известно, не все программы с данной схемы являются бесплатными. Поэтому, для разработки данного продукта, пользователь не только должен знать язык разметки HTML, не только должен хорошенько поработать, но еще и заплатить. Все это создает проблемы. Именно это, стало причиной разработки данной программы, которая будет включать в себя все необходимые функции для комфортного создания электронного пособия. Пользователю больше не понадобится самому конвертировать документы, форматировать или редактировать их. Все что нужно, это добавить необходимые документы в структуру, нажать одну кнопку и программа сделает все за Вас. Разработка не только умеет конвертировать документы в электронное пособие, но, и оснащена мощным, и приятным интерфейсом, большим количеством параметров, настройкой CSS стилей на любой вкус, поддерживается возможность создания титульного листа, информации об авторах, содержит визуальный редактор HTML страницы, поиск и многое другое. Поддерживается работа со следующими файловыми форматами: MP3, FLV, MP4, PDF, DjVu, MCD, XMCD, MDB, XLS, XLSX, PPS, PPT, PPTX, VSD, DOC, DOCX, RTF, BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF.

Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования Delphi.