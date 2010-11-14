Forge Graphing Calculator 2007 – отличный инструмент для школьников и студентов, которые ежедневно имеют дело с математическими расчетами. В программе предусмотрены возможности построения 2D графиков и расчет математических выражений какой угодно сложности. Ядро построения 2D графиков спроектировано на достаточно сложном алгоритме разложения символьной строки в математический ряд, используя метод деревьев, что позволяет вычислять любые функциональные или математические выражения в любой области определения. Область определения задается координатными осями (Axis), которые обозначаются условно символами X и Y, и используются в символьном выражении при описании функциональной или математической зависимости. Разработанный алгоритм разложения символьной строки понимает подавляющее большинство известных математических и тригонометрических функций, основные математические константы, алгебраические операции, полиномы, операции дифференцирования, а также их всевозможные математические конструкции и функциональные композиции. При возникновении потребности в дополнительной функциональности алгоритма разложения, например: определение физических или химических констант, графическое решение уравнений и т.д., необходимы минимальные усилия при программировании этих численных методов. В целом можно утверждать, что на базе разработанного алгоритма разложения, можно сформировать большие математические пакеты, включая современные тенденции, базирующиеся на символьной математике.

Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования Delphi.