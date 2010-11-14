Forge RenameR

Отличное программное обеспечение для переименования файлов, с дружественным интерфейсом, чрезвычайно простое и удобное. Программа поддерживает все стандартные операции переименования, в том числе, замена одних символов на другие, изменение регистра, изменение расширения, сортировка и т.д. Есть возможность создания собственных сценариев для переименования, которые можно сохранить и использовать в будущем.

Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования Delphi.