Forge Security Center – это система безопасности для дома или офиса, которая обладает мощным функционалом, современным интерфейсом, позволяет подключать как одну, так и множество камер, и объединять их в группы. С помощью данной разработки, можно ввести качественное видеонаблюдение за различными типами объектов, помогает в этом множество реализованных параметров. Необходимо добавить, что программа отлично распознает движения в видеопотоке, для этого служат четыре типа регистраторов, также, имеется возможность задавать область движения.

Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования C#.