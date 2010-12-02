FRT Manager (анализ результатов ПЦР-анализаторов)

Разработка системы анализа и интерпретации результатов ПЦР-анализаторов «FRT Manager» с функционалом мини ЛИС с нуля (коплекс, состоящий из нескольких программ, двухзвенная архитектура, поддержка разных локализаций).
- Проектирование системы.
- Разработка структуры БД (СУБД: MySQL, ORM: SubSonic).
- Разработка компонентов системы и графического интерфейса на C# (WPF).
- Разработка драйверов для ПЦР-анализаторов.
Участие в разработке и проектировании системы с нуля. Основные компоненты и архитектура системы были спроектированы и разработаны мной.
Некоторые функции системы:
- Редактор методик проведения исследований.
- Публикация методик с защитой от несанкционированного использования.
- Регистрация пациентов и заказов на проведение исследований.
- Создание постановок для приборов в едином интерфейсе.
- Интерпретация результатов по заданным методикам.
- Авторизация результатов.
- Различные отчёты.
- Обмен данными с лабораторными информационными системами.
- Печать результатов на конфигурируемых бланках.
- Поддержка различных моделей ПЦР-анализаторов.