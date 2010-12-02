FRT Manager (анализ результатов ПЦР-анализаторов)

Разработка системы анализа и интерпретации результатов ПЦР-анализаторов «FRT Manager» с функционалом мини ЛИС с нуля (коплекс, состоящий из нескольких программ, двухзвенная архитектура, поддержка разных локализаций).

- Проектирование системы.

- Разработка структуры БД (СУБД: MySQL, ORM: SubSonic).

- Разработка компонентов системы и графического интерфейса на C# (WPF).

- Разработка драйверов для ПЦР-анализаторов.

Участие в разработке и проектировании системы с нуля. Основные компоненты и архитектура системы были спроектированы и разработаны мной.

Некоторые функции системы:

- Редактор методик проведения исследований.

- Публикация методик с защитой от несанкционированного использования.

- Регистрация пациентов и заказов на проведение исследований.

- Создание постановок для приборов в едином интерфейсе.

- Интерпретация результатов по заданным методикам.

- Авторизация результатов.

- Различные отчёты.

- Обмен данными с лабораторными информационными системами.

- Печать результатов на конфигурируемых бланках.

- Поддержка различных моделей ПЦР-анализаторов.