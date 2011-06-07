FunctionsPainter
Прикладное ПО
Добавлена292 просмотра
13 лет назад
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Приложение служит для построения графиков всевозможных функций.
Данный пример реализует построение спектра сигнала заданной функции в заданном диапазоне.
В архитектуру приложения внедрен модуль с мощным лексическим анализатором.