GAlgorithms

Разработка представляет собой графовый редактор с реализацией таких алгоритмов: нахождение цикла и пути Эйлера, нахождение остового дерева, нахождение кратчайшего маршрута, нахождение подграфов данного графа. Также, для приятной работы с программой, реализовано сохранение результатов в файл, открытие результатов из файла, сохранение графа как рисунка, задавание графа матрицей смежности, случайное размещение вершин и их соединение, нахождение вершин по их номерам, перемещение вершин, удаление вершин или ребер, и многое другое. Для практического применения программы, в ней есть возможность открытия изображения из файла, такое изображение может быть например, картой страны, картой дорог или схемой компьютерных сетей.

Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования Delphi.