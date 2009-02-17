Генератор белого шума

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
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Генератор белого шума. Позволяет проверить датчик случайных чисел на близость выдаваемого случайного процесса к белому шуму. Определяет спектральную плотность мощности процесса и расчитывает автокорреляционную функцию.