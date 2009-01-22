ГИС по расчету радиотрасс УКВ диапазона

ГИС заняла первое место в Региональном межвузовском конкурсе компьютерных программ 2 тура Всероссийской студенческой олимпиады за лучшую работу в номинации «Прикладные компьютерные программы».

Программа предназначена для расчета энергетики радиотрасс УКВ диапазона на цифровых картах местности с учетом влияния тропосферной рефракции, дифракции, рельефа местности, подстилающей поверхности, погодных условий и наличия местных предметов на радиотрассе. Программа реализует детерминированный подход учета влияния рельефа методом аппроксимации реальных препятствий сферами и клиньями. Влияние тропосферной рефракции учитывается методом эквивалентного радиуса земли.