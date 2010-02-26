Gravity v0.2
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http://www.glscene.ru/download.php?view.515
Программа симуляции физики.
В программе реализована гравитация, динамика шариков, слияние при большой температуре, распределении тепла в пространстве и нагрев окружающих объектов, также нагрев при столкновениях и давлении, потеря массы при высокой температуре. Сферическая вселенная, гравитация рассчитывается как по прямой так и по обратной формуле, т.е. через край вселенной.
Для запуска симуляции необходимо поставить галочку "Play" на вкладке контроль, она же выполняет роль паузы при убирании.
Управление:
Камерой - Зажатая ЛКМ и движение.
Зумом - скролл.
Выделить объект - ПКМ.
Центрировать вселенную - СКМ(средняя кнопка мыши).
Кнопки Max и Min на вкладе объекты, отвечают за поиск объекта с максимальным и минимальным значением для конкретного поля.
На вкладке контроль имеется галка постоянное кол-во, если не стоит галка Не менее то, постоянно поддерживает кол-во объектов указанное в поле кол-во. Галка Не менее, попытка создания механизма против низкого FPS, конечно не очень то держит на уровне, но не меньше половины указанного значения держит.