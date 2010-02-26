Gravity v0.2

http://www.glscene.ru/download.php?view.515

Программа симуляции физики.

В программе реализована гравитация, динамика шариков, слияние при большой температуре, распределении тепла в пространстве и нагрев окружающих объектов, также нагрев при столкновениях и давлении, потеря массы при высокой температуре. Сферическая вселенная, гравитация рассчитывается как по прямой так и по обратной формуле, т.е. через край вселенной.

Для запуска симуляции необходимо поставить галочку "Play" на вкладке контроль, она же выполняет роль паузы при убирании.

Управление:

Камерой - Зажатая ЛКМ и движение.

Зумом - скролл.

Выделить объект - ПКМ.

Центрировать вселенную - СКМ(средняя кнопка мыши).

Кнопки Max и Min на вкладе объекты, отвечают за поиск объекта с максимальным и минимальным значением для конкретного поля.

На вкладке контроль имеется галка постоянное кол-во, если не стоит галка Не менее то, постоянно поддерживает кол-во объектов указанное в поле кол-во. Галка Не менее, попытка создания механизма против низкого FPS, конечно не очень то держит на уровне, но не меньше половины указанного значения держит.