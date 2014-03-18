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Прикладное ПО Home Finance Keeper 3.0 - для учёта финансовых операций в рамках домашней бухгалтерии или малого бизнеса.
Основные функции:
- отдельные таблицы учета доходов/расходов с возможностями детальной фильтрации;
- возможность выбора валюты учёта;
- экспорт таблиц в файлы PDF-формата (по запросу/автоматически по окончании месяца);
- блок инфографики с различными параметрами визуального отображения данных (диаграммы по категориям, временные графики);
- экспорт диаграмм и графиков в файлы JPG-формата.
Системные требования:
- Microsoft Windows XP, 7, 8
- Microsoft .NET 4.0