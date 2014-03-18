Прикладное ПО Home Finance Keeper 3.0 - для учёта финансовых операций в рамках домашней бухгалтерии или малого бизнеса.

Основные функции:

- отдельные таблицы учета доходов/расходов с возможностями детальной фильтрации;

- возможность выбора валюты учёта;

- экспорт таблиц в файлы PDF-формата (по запросу/автоматически по окончании месяца);

- блок инфографики с различными параметрами визуального отображения данных (диаграммы по категориям, временные графики);

- экспорт диаграмм и графиков в файлы JPG-формата.

Системные требования:

- Microsoft Windows XP, 7, 8

- Microsoft .NET 4.0