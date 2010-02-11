Программа для работы с БД MySQL как напрямую так и через шлюз в виде PHP-скрипта программы SQLyog. Её основные функции это: отображение, поиск и обработка данных из БД по указанным заказчиком в ТЗ алгоритмам. В следствии увеличения функционала программы было принято решение ввести ещё и локальную БД (MS Access) для сохранения и дальнейшей выборки промежуточных результатов, а также возможности работы программы в оффлайн.

Среда разработки: Borland Delphi 7.

ОС: Windows XP/Vista/7.