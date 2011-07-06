http://fotoetalon.by

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Прикладное ПО
Добавлена100 просмотров
12 лет назад
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Участвовал в разработке приложения для создания фото-книг с 2005 по 2008 год
Основной принцип работы с приложением:
Клиент загружает приложение с сайта, выбирает тип продукции (Фотоальбом, книга, тетрадь, календарь, открытка)
Дальше можно выбирать или изменять шаблон страниц и добавлять фотографии и подписи. После того как альбом будет готов, пользователь может загрузить его на сервер и заказать печать. Распечатанный заказ будет доставлен почтой.