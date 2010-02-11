ICQ-SMS-Call Center

Система состоит из ПО под Windows Server 2003 + PHP-скрипты + БД MySQL. При обращении к PHP-скрипту в БД регистрируется заявка на выполнение одного из действий в зависимости от переданного параметра: отправка SMS, ICQ сообщения или звонка через АТС на номер указанный пользователем который спровоцировал это действие. Программа в свою очередь с указанной в настройках периодичностью опрашивает БД через написанный PHP-шлюз, т.к. напрямую доступ к БД закрыт, и получив новые заявки выполняет действия описанные выше. Отправка SMS производится благодаря подключению к серверу мобильных телефонов Nokia 6300 и AT-команд (выбор необходимого телефона из множества для отправки производится по оператору связи для сокращения расходов на отправку), отправка ICQ сообщений производится через бот написанный на PHP, а звонок - через АТС доступную по локальной сети. В скриптах также реализованна задержка для регистрации заявок для одних и теж номеров во избежании большого количества запросов, и фильтр для отлавливания нецензурных сообщений по словарю находящемуся в БД.

Среда разработки: Borland Delphi 7.

ОС: Windows XP/Vista/Server 2003.

Комментарий: Система разрабатывалась для проведения PR-компании кандидата в президенты Украины на выборах в 2010 году.