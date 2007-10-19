Информационно справочная система для фирмы "Рекам"

Копмания Рекам занимается продажей Авто оборудования для Автосервисов

Информационно справочная система выполняет следующие основные функции:

1.Хранение каталога товаров, со всеми артибутами, файлами спецификаций товаров в xls в БД MSSQL2005.Хранение информации о поставщиках,клинетах, продажах....

2.Многопользовательский режим использования программы на территории компании

3.Оформление продаж товаров, формирование продажных спецификаций, оформление спецификаций для заказа у поставщиков, и автоматическая отправка по электронной почте

4.Работа с документами word,excel,jpg,powerpoint, внутри программы с сохранением в БД.

5.Возможность ведения продаж удаленно - "Продажи на выезде с ноутбуком", все данные синхронизируются с центральным сервером данных.

И многое другое....